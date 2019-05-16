"بن سلمان" يهاجم الحوثى بعد هجوم محطتى الوقود

عقب السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة الأمريكية، خالد بن سلمان، على هجوم ميليشيا الحوثي على محطتي ضخ لأرامكو أنها "أداة لتنفيذ أجندة إيران وخدمة مشروعها في المنطقة".

وأشار "بن سلمان" إلى أن "هجوم ميليشيات الحوثي على محطتي ضخ لأرامكو يؤكد تبعية الميليشيات لإيران".

وتعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات من دون طيار في وقت سابق الثلاثاء.