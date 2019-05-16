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أيقظته لأداء الصلاة.. شاب يلقى والدته من الدور الثالث

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حبس

متابعات حنان حمدتو

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تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة طلخا، بقيام أحد الأشخاص بإلقاء والدته من بلكونة الدور الثالث بمنزلهما، وإصابتها بكسور وكدمات متعددة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث طلخا بقيادة الرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام "أحمد ا"، 25 عامًا، بإلقاء والدته "فايزة إ"، 59 عامًا من الدور الثالث من بلكونة منزلهما بقرية شرنقاش التابعة للمركز؛ وذلك بعد حدوث مشادة بينهما بسبب قيامها بالتحدث بصوت عالٍ من بلكونة منزلهما مع الجيران أثناء نومه.

وعندما عاتب الابن والدته على إيقاظه من النوم رفضت خفض صوتها لرغبتها في إيقاظه لأداء الصلاة ونهرته؛ فقام بالاعتداء عليها بالضرب وإلقائها من بلكونة الدور الثالث؛ ما أدى إلى إصابتها بكسور في العمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسد، وتم نقلها لمستشفى الطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم أثناء اختبائه بمنزل حماته، وبمواجهته اعترف باعتدائه على والدته بالضرب وإلقائها من الطابق الثاني، وتحرّر عن ذلك المحضر رقم 7349 لعام 2019 جنح طلخا، وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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