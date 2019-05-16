شاهد.. مشاجرة جماعية "عنيفة" بجوار المسجد النبوى

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة جماعية عنيفة بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

ويظهر الفيديو عددًا من الأشخاص وهم يوجهون الضربات واللكمات لبعضهم بعضًا.

ويبدو أن المشاجرة وقعت قبل الإفطار بوقت قليل، حيث توجد في المكان أكواب للشرب وأطعمة.



شاهد الفيديو ..



