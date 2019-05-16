"السعودية والإمارات" يثأران بضرب مواقع لـ"الحوثيين" في اليمن

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صنعاء.. غارات مكثفة للتحالف على موقع عسكري لـ"الحوثيين"

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السعودية

اليمن

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ضربت اليوم السعودية والإمارات فيما يعرف باسم "التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن" بعض المواقع للحوثيين، ثأرًا، لما حدث لهما خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت مصادر يمنية إن عددًا من الغارات استهدفت معسكر ألوية الصواريخ في على جبل عطان جنوب غربي صنعاء، ومعسكر النهدين والمقر السابق للفرقة الأولى مدرع، حيث سمع دوي انفجارات كبيرة وتصاعدت أعمدة الدخان.

واستهدفت الغارات أيضًا معسكر بيت دهرة وفريجة والصمع بمديرية أرحب شمال ومعسكر العرقوب في خولان بمحافظة صنعاء.

وكان التحالف العربي وجه مطلع مايو الجاري ضربة موجعة للميليشيات في صنعاء، بعدما دمر في عملية نوعية أهدافا عسكرية في قاعدة الديملي الجوية القريبة من العاصمة.

وشملت الغارات حينها مرافق صيانة الطائرات دون طيار، ومنظومة اتصالات، وكذلك أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران.

كما استهدفت الغارات مواقع في مطار صنعاء الدولي، الذي حوّلته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية، ومكان لإطلاق الطائرات من دون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي


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