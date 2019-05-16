متحدث الوزراء عن كسر محور روض الفرج: "هرية فاشوش"

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الممشي الزجاجي
الممشي الزجاجي بمحور روض الفرج

متابعات-علا خطاب

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ردًا على الشائعات التي انتشرت حول كسر الممشى الزجاجي الموجود على الكوبري المعلق بمحور روض الفرج، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عقب هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "الممشي ذي الفل".

وقال "يونس"، خلال صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك": "إيضاح مهم، تداول عدد من رواد فيس بوك هذه الصورة، وقالك الممشى الزجاجي انكسر، وهاتك يا سواد من قلوب عتمة، المهم أنا سألت رجالة المقاولون العرب، قالك إيه يا مؤمن، دي حصلت أثناء تجارب التركيب من فترة وممكن حدوث نسبة هالك في الزجاج أثناء التركيب".

وتابع: "تم إجراء اختبارات السلامة والأمان، والممشى زى الفل، هرية فاشوش يا بتاع الفنكوش، تحيا مصر".


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