بالأرقام الأسعار النهائية لتذاكر أمم أفريقيا

16 مايو 2019 - 10:57 ص

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مساء أمس الأربعاء، الأسعار النهائية لتذاكر مباريات البطولة القارية التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وكانت اللجنة المنظمة قد قررت تخفيض أسعار تذاكر مدرجات الدرجة الثالثة في مباريات منتخب مصر على إستاد القاهرة الدولي خلال منافسات الدور الأول من البطولة، من 200 جنيه إلى 150 جنيها.

وحددت اللجنة مبلغ 2000 جنيه للمقصورة الرئيسية في مباريات مصر بالدور الأول، فيما عدا المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي مصر وزيمبابوي، حيث ستكون بسعر 2500 جنيه.

وحددت مبلغ 800 جنيه لمدرجات الدرجة الأولى "يمين"، و600 جنيه لمدرجات الدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى "علوي"، و400 جنيه للدرجة الثانية، و150 جنيها لمدرجات الدرجة الثالثة.

وأعلنت اللجنة المنظمة الأسعار النهائية لتذاكر باقي مباريات البطولة الإفريقية، حيث حددت مبالغ 30 جنيها و50 جنيها و100 جنيه للدرجة الثالثة، و100 جنيه و300 جنيه لمدرجات الدرجة الثانية، و250 جنيها و500 جنيه لمدرجات الدرجة الأولى، و500 جنيه و1500 جنيه للمقصورة.