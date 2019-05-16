أخطر تصريح لمبارك بشأن أشهر جاسوس إسرائيلي فى مصر

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حسني مبارك
حسني مبارك

متابعات-علا خطاب

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حسني مبارك

حوار

فجر السعيد

"الأنباء الكويتية

أثار حوار الإعلامية الكويتية فجر السعيد الذي أجرته مؤخرًا مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، موضحة أنه سينشر قريبًا على صفحات جريدة "الأنباء الكويتية"، جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت السعيد، في تغريدات متتالية عبر حسابها على "تويتر"، إن "مبارك كشف لها خبايا وأسرار من حرب الخليج الثانية، وعواقب صفقة القرن، ومعلومات عن حرب أكتوبر، واستعادة سيناء، وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط، فضلاً عن عديد من الأحداث والكواليس التي كان جزءًا منها" .

كما أرفقت تغريداتها بصورة جمعتها بالرئيس الأسبق حملت توقيعه وتاريخ مايو 2019.

وفي الحوار، أكد مبارك وطنية رجل الأعمال والسياسي أشرف مروان، وقال: "شهادة للتاريخ أشرف مروان ليس جاسوسًا لإسرائيل والسادات هو من أبرأه أمامي عندما أكد بأنه يرسل من خلاله معلومات مضللة لمن تصوروا أنهم جندوه لصالحهم".

وتدعي إسرائيل أن مروان، وكان صهرًا للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، عمل لصالحها أثناء فترة الصراع العسكري بين مصر والكيان الإسرائيلي، وهو ما نفاه الرئيس السادات سابقًا وأكد على نفيه مبارك.


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