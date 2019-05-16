الطيار المجنون: "كنا عايزين نغسل عارنا"

16 مايو 2019 - 10:40 ص

قال اللواء أركان حرب أحمد المنصوري، الملقب بـ"الطيار المجنون" خلال حرب أكتوبر عام 1973: "العدو الإسرائيلي كان في قمة الغطرسة والكبر والكبرياء".

وأشار "المنصوري"، في لقاء مع برنامج "المنصة"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، إلي أنهم اشتبكوا في أحد المعارك مع 6 طائرات إسرائيلية فانتوم، بطائرتين ميج 21 فقط.

وتابع: "أنا كنت طالع روحة بلا رجعة، وكنا عايزين نغسل عارنا ونمحو الهزيمة التي حدثت في 1967"، موضحًا أن مصر سلمت لهم رفات 18 طيارًا إسرائيليًا بعد المعركة لإسرائيل قتلوا في هذه المعركة.