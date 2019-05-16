زي النهاردة (6/1).. الأهلي يعصف بالزمالك إلى مهب الريح

عمرو محمد
16مايو 2002 تاريخ لا ينساه جماهير الكرة المصرية عامة وجماهير القلعة الحمراء خاصة، حيث حقق الأهلى فوزًا كبيرًا على الزمالك بسداسية تاريخية تحت قيادة الساحر البرتغالى مانويل جوزيه فى ولايته الأولى.
فى مباراة هى الأسوأ لأبناء حلمى زامورا على مر تاريخهم، والذى جرت وقائعها ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الدورى العام، حينما وقعت الكارثة التى لم يتوقعها أشد المتشائمين فى صفوف الجماهير البيضاء، حيث تمكن الأهلى من دك حصون الزمالك بسداسية مقابل هدف .
وتحولت المباراة إلى ذكريات أليمة بعد أن أصبحت فيلماً وإعلاناً مصوراً وهتافاً لن يسقط من ذاكرة الأهلاوية "بيبو وبشير بيبو والجون".
وبعدها بدقائق يصعق إبراهيم سعيد شباك محمد عبد المنصف فى الدقيقة 19، قبل أن يظهر خالد بيبو فى الكادر بهدف يعمق فيه جراح الزملكاوية ويزيد صدمتهم ويقضى على آمالهم فى العودة للمنافسة على لقب الدورى، بعدما أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 29، وقبل نهاية الشوط الأول يعطى حسام حسن بصيصا من النور للأبيض ويسجل أول أهدافه فى الدقيقة 42، وينتهى الشوط الأول.
خالد بيبو يحرز الهدف الرابع للأهلى ويؤكد أنه على موعد تاريخى لم يكن هو نفسه يتوقعه، ففى الدقيقة 72 من اللقاء يحرز بيبو الهدف الخامس للأهلى و"الهاتريك" له، وفى الدقيقة 92 من عمر المباراة يدخل بيبو التاريخ من أوسع أبوابه بالفعل، ويختتم أهداف المباراة بهدفه السوبر هاتريك لينتهى اللقاء 6/1 .
وكانت لخسارة الزمالك أمام الأهلى تأثير سلبى كبير على التوأم حسام وإبراهيم حسن، لاعبى الفريق الأبيض، كونهما لم يتوقعا أن يخسرا من ناديهما القديم بهذه النتيجة الكارثية فتوالت التصريحات من النجمين.
وكان لـ"حلمى طولان"، المدرب العام للزمالك، فى القمة الشهيرة تصريحًا لن تنساه جماهير القطبين عندما قال بعد المباراة، أنه توقع أن يخسر الزمالك تلك المباراة بنتيجة كبيرة لأسباب اعتبارية وفنية.
كما اعترف وقتها حازم إمام، لاعب الزمالك، وأسطورة الفريق وقتها، بأنه كان أسوأ أيام حياته
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