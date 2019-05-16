زي النهاردة (6/1).. الأهلي يعصف بالزمالك إلى مهب الريح

16 مايو 2019 - 10:31 ص

16مايو 2002 تاريخ لا ينساه جماهير الكرة المصرية عامة وجماهير القلعة الحمراء خاصة، حيث حقق الأهلى فوزًا كبيرًا على الزمالك بسداسية تاريخية تحت قيادة الساحر البرتغالى مانويل جوزيه فى ولايته الأولى.

فى مباراة هى الأسوأ لأبناء حلمى زامورا على مر تاريخهم، والذى جرت وقائعها ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الدورى العام، حينما وقعت الكارثة التى لم يتوقعها أشد المتشائمين فى صفوف الجماهير البيضاء، حيث تمكن الأهلى من دك حصون الزمالك بسداسية مقابل هدف .

وتحولت المباراة إلى ذكريات أليمة بعد أن أصبحت فيلماً وإعلاناً مصوراً وهتافاً لن يسقط من ذاكرة الأهلاوية "بيبو وبشير بيبو والجون".

أحداث المباراة





بمجرد بث المباراة على الهواء أحرز رضا شحاتة هدف الأهلى الأول، ليجد معلق المباراة مدحت شلبى نفسه وقتها يستهل تعليقه بالجملة الشهيرة "سيداتى آنساتى سادتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والهدف الأول للنادى الأهلى".

وبعدها بدقائق يصعق إبراهيم سعيد شباك محمد عبد المنصف فى الدقيقة 19، قبل أن يظهر خالد بيبو فى الكادر بهدف يعمق فيه جراح الزملكاوية ويزيد صدمتهم ويقضى على آمالهم فى العودة للمنافسة على لقب الدورى، بعدما أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 29، وقبل نهاية الشوط الأول يعطى حسام حسن بصيصا من النور للأبيض ويسجل أول أهدافه فى الدقيقة 42، وينتهى الشوط الأول.

بيبو وبشير بيبو والجون





يبدأ الشوط الثانى.. والأهلى يحافظ على نفس أسلوبه وسعيه للأهداف، وفى الدقيقة 64 يرتفع صوت مدحت شلبى بالتعليق الشهير "بيبو وبشير.. بيبو وبشير.. بيبوو والجووون".

خالد بيبو يحرز الهدف الرابع للأهلى ويؤكد أنه على موعد تاريخى لم يكن هو نفسه يتوقعه، ففى الدقيقة 72 من اللقاء يحرز بيبو الهدف الخامس للأهلى و"الهاتريك" له، وفى الدقيقة 92 من عمر المباراة يدخل بيبو التاريخ من أوسع أبوابه بالفعل، ويختتم أهداف المباراة بهدفه السوبر هاتريك لينتهى اللقاء 6/1 .

الأهلى لزق الزمالك ستة على غفلة





ولم يكن غريبا أن تخرج "مانشيتات" الصحف لتصف اللقاء الأشهر بين قطبى الكرة المصرية، حيث جاءت العناوين كالتالى.."الأهلى لزق الزمالك ستة على غفلة".."الأهلى يخطف الزمالك ومصر والعرب فى ذهول".."فعل فاضح فى استاد القاهرة".."المجد للأهلى والعار للزمالك".

زلزال فى الزمالك





تبعات المباراة والهزيمة الثقيلة كانت وخيمة على الزمالك، حيث تمت إقالة الألمانى أوتوفيستر من تدريب الزمالك، وردد نجوم الفريق الأبيض تصريحات تفيد أن الخواجة كان يدير المباراة "سكران".

وكانت لخسارة الزمالك أمام الأهلى تأثير سلبى كبير على التوأم حسام وإبراهيم حسن، لاعبى الفريق الأبيض، كونهما لم يتوقعا أن يخسرا من ناديهما القديم بهذه النتيجة الكارثية فتوالت التصريحات من النجمين.

وكان لـ"حلمى طولان"، المدرب العام للزمالك، فى القمة الشهيرة تصريحًا لن تنساه جماهير القطبين عندما قال بعد المباراة، أنه توقع أن يخسر الزمالك تلك المباراة بنتيجة كبيرة لأسباب اعتبارية وفنية.

كما اعترف وقتها حازم إمام، لاعب الزمالك، وأسطورة الفريق وقتها، بأنه كان أسوأ أيام حياته