  • الخميس 16 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:36 م
بحث متقدم
الاعلي

"الأهلي" يرفض إذاعة مباراته أمام إنبي

دبي

"حاكم دبي" يعقد قران أبنائه الثلاثة في ليلة واحدة

وزارة المالية

بشرى سارة للموظفين قبيل عيد الفطر

بيراميدز

بالأسماء.. «بيراميدز» يفاوض 3 مدربين للموسم الجديد

القوات المسلحة

بالصور.. القوات الملسحة: القضاء على 47 تكفيريًا في سيناء

حسني مبارك

أخطر تصريح لمبارك بشأن أشهر جاسوس إسرائيلي فى مصر

الاخوان

رئيس الإمارات يصدر قرارًا بالعفو عن قيادي إخواني شهير

الأمير خالد بن سلمان

"بن سلمان" يهاجم الحوثى بعد هجوم محطتى الوقود

كأس الأمم الأفريقية

بالأرقام الأسعار النهائية لتذاكر أمم أفريقيا

الممشي الزجاجي

متحدث الوزراء عن كسر محور روض الفرج: "هرية فاشوش"

زي النهاردة (6/1).. الأهلي يعصف بالزمالك إلى مهب الريح

آخر الأخبار

بيبيو
بيبيو

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

شلبي: اتصلت بجوزيه وأخبرني هذه المفاجآت عن عودته للأهلي

#

"الأهلي" يوجه رسالة إلى "السعيد"

#

صفقة هجومية "سوبر" على أعتاب الأهلي

#

الأهلي ينهي تعاقده مع صفقتين خلال ساعات .. تعرف على اسميهما

الزمالك

الاهلى

6 /1

16مايو 2002  تاريخ لا ينساه جماهير الكرة المصرية عامة وجماهير القلعة الحمراء خاصة، حيث حقق الأهلى فوزًا كبيرًا على الزمالك بسداسية تاريخية تحت قيادة الساحر البرتغالى مانويل جوزيه فى ولايته الأولى.

فى مباراة هى الأسوأ لأبناء حلمى زامورا على مر تاريخهم، والذى جرت وقائعها ضمن مباريات الجولة 23 لمسابقة الدورى العام، حينما وقعت الكارثة التى لم يتوقعها أشد المتشائمين فى صفوف الجماهير البيضاء، حيث تمكن الأهلى من دك حصون الزمالك بسداسية مقابل هدف .

وتحولت المباراة إلى ذكريات أليمة بعد أن أصبحت فيلماً وإعلاناً مصوراً وهتافاً لن يسقط من ذاكرة الأهلاوية "بيبو وبشير بيبو والجون".

أحداث المباراة

 بمجرد بث المباراة على الهواء أحرز رضا شحاتة هدف الأهلى الأول، ليجد معلق المباراة مدحت شلبى نفسه وقتها يستهل تعليقه بالجملة الشهيرة "سيداتى آنساتى سادتى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والهدف الأول للنادى الأهلى".

وبعدها بدقائق يصعق إبراهيم سعيد شباك محمد عبد المنصف فى الدقيقة 19، قبل أن يظهر خالد بيبو فى الكادر بهدف يعمق فيه جراح الزملكاوية ويزيد صدمتهم ويقضى على آمالهم فى العودة للمنافسة على لقب الدورى، بعدما أحرز الهدف الثالث فى الدقيقة 29، وقبل نهاية الشوط الأول يعطى حسام حسن بصيصا من النور للأبيض ويسجل أول أهدافه فى الدقيقة 42، وينتهى الشوط الأول.

بيبو وبشير بيبو والجون

يبدأ الشوط الثانى.. والأهلى يحافظ على نفس أسلوبه وسعيه للأهداف، وفى الدقيقة 64 يرتفع صوت مدحت شلبى بالتعليق الشهير "بيبو وبشير.. بيبو وبشير.. بيبوو والجووون".

خالد بيبو يحرز الهدف الرابع للأهلى ويؤكد  أنه على موعد تاريخى لم يكن هو نفسه يتوقعه، ففى الدقيقة 72 من اللقاء يحرز بيبو الهدف الخامس للأهلى و"الهاتريك" له، وفى الدقيقة 92 من عمر المباراة يدخل بيبو التاريخ من أوسع أبوابه بالفعل، ويختتم أهداف المباراة بهدفه السوبر هاتريك لينتهى اللقاء 6/1 .

الأهلى لزق الزمالك ستة على غفلة

 ولم يكن غريبا أن تخرج "مانشيتات" الصحف لتصف اللقاء الأشهر بين قطبى الكرة المصرية، حيث جاءت العناوين كالتالى.."الأهلى لزق الزمالك ستة على غفلة".."الأهلى يخطف الزمالك ومصر والعرب فى ذهول".."فعل فاضح فى استاد القاهرة".."المجد للأهلى والعار للزمالك".

زلزال فى الزمالك

 تبعات المباراة والهزيمة الثقيلة كانت وخيمة على الزمالك، حيث تمت إقالة الألمانى أوتوفيستر من تدريب الزمالك، وردد نجوم الفريق الأبيض تصريحات تفيد أن الخواجة كان يدير المباراة "سكران".

وكانت لخسارة الزمالك أمام الأهلى تأثير سلبى كبير على التوأم حسام وإبراهيم حسن، لاعبى الفريق الأبيض، كونهما لم يتوقعا أن يخسرا من ناديهما القديم بهذه النتيجة الكارثية فتوالت التصريحات من النجمين.

وكان لـ"حلمى طولان"، المدرب العام للزمالك، فى القمة الشهيرة تصريحًا لن تنساه جماهير القطبين عندما قال بعد المباراة، أنه توقع أن يخسر الزمالك تلك المباراة بنتيجة كبيرة لأسباب اعتبارية وفنية.

كما اعترف وقتها حازم إمام، لاعب الزمالك، وأسطورة الفريق وقتها، بأنه كان أسوأ أيام حياته


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة: كشوفات إجبارية للمواليد لتحديد ضعاف السمع
» الأرصاد تحذر من 3 أشياء خلال الـ72 ساعة المقبلة
» توفي قبل انتهاء العرض.. معلومات لا تعرفها عن كلب "بركة"
» «السكة الحديد» تكشف مواعيد وأماكن حجز تذاكر العيد
» 100 مليون دولار لعلاج لدغات الثعابين
» 5 مساحات حق انتفاع جديدة لمحافظة القاهرة
» الإفتاء: كلما كان التكليف شاق عظم أجره
» "البحرين" تدخل خط المواجهة: "جاهزون للرد"
» ضابط شرطة لإدارة الأهلى وإنبي تحكيميًا الليلة
» تامر أمين: "موضوع الراقصات خلاني تريند"
» "الجبير": الحوثي جزء لا يتجزأ من الحرس الإيراني

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة