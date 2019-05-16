مفاجآت مدوية بحياة وجدي غنيم وعلاقته بزويل "فيديو"

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تن

وجدي غنيم

أهل الشر

الديهى

روي الإعلامي نشأت الديهي، كواليس وأسرارا تنشر لأول مرة عن حياة الإخواني وجدي غنيم قائلا: "إن وجدي غنيم ولد يوم 8 فبراير عام 1951 من مواليد محافظة الإسكندرية، متزوج وله 7 أولاد، وهو خريج كلية تجارة ولم يدرس فى جامعة الأزهر مطلقا".

وأضاف "الديهى"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "تن"، أن وجدي غنيم يتعامل مع الجيل الجديد من شباب الإخوان بشيء يتسم بالضحالة الشديد، معقبًا: "غنيم استسقي أفكاره التكفيرية من الإخوان المسلمين".

وتابع "الديهي": "وجدى غنيم الشيخ الشتام مخصص له مكان فى جهنم، راح يعطى دروس للجالية العربية بأمريكا وهو كان يرى أن البلاد الغربية كفرة"، مؤكدًا أنه خصص دعوته من أجل شن هجوم حاد على الفنانين، كما أنه قام بتكفير العالم المصرى الراحل أحمد زويل.

 وواصل الإعلامي حديثه قائلا: "وجدى غنيم لو كان متواجد فى عصر من عصور الصحابة لكان هذا الرجل من الزنادقة الذين خرجوا من الدين، ولكان وجد من الجلد والعقاب ما يستحق".


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