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ببني سويف..

السيطرة على حريق محدود فى مطرانية العذراء

قضايا وحوادث

كنيسة
كنيسة

متابعات-علا خطاب

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استطاعت قوات الحماية المدنية صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق محدود، نشب بمبنى كنيسة مطرانية السيدة العذراء بمدينة بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

وكان اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق كنيسة مطرانية السيدة العذراء، بشارع إسلام بمدينة بني سويف.

وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة دون وقوع أي خسائر بشرية.

وبسؤال القس إرميا عبده، مسئول أسرة الملاك بمطرانية السيدة العذراء ببني سويف، أكد أن الحريق نشب بهيكل مطرانية السيدة العذراء ببني سويف، وتمت السيطرة على النيران التي أتت على حامل الأيقونات.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


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