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الجريدة الرسمية تنشر 12 قرارًا للوزراء.. تعرف عليهم

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم، 12 قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والتي من ضمنها تخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة بعدد من المحافظات.

وكان رئيس الوزراء قد وافق على تخصيص قطع أراضٍ، بكل من قرية بني غنى، مركز سمالوط، محافظة المنيا، وكذا قرية عمر مكرم، مركز بدر، محافظة البحيرة، لإقامة وحدتين صحيتين، وتم تخصيص قطعة أرض بنطاق حي السلام ثان، محافظة القاهرة، لإقامة مستشفى عام، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى الترخيص وتسحب الأرض، وأخرى بمركز الباجور، محافظة المنوفية، لإقامة نقطة إسعاف، وكذا قطعة أرض بمركز شبراخيت، محافظة البحيرة، لإقامة وحدة بيطرية .

وفي سياق منفصل، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بشأن منح الموافقة على تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي بالمدارس الراغبة في ذلك داخل وخارج الجمهورية، التي تنجح في تحقيق المعايير اللازمة لذلك، وتم التوقيع بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة ميرفت الديب، رئيس مجلس أمناء وحدة شهادة النيل، ووقع البروتوكول الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتورة سلافة أحمد جويلي، مدير وحدة شهادة النيل الدولية.

وعقب توقيع البروتوكول، أدلى وزير التربية والتعليم بتصريح أعرب خلاله عن ترحيب الوزارة وسعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، الذي تعده الوزارة منذ فترة، مشيراً إلى أن البروتوكول يستهدف تقديم أفضل أنواع التعليم المميز للطلاب؛ فهو مزيج جديد من  التعليم من خلال تقديم شهادة مصرية باعتماد دوليّ .


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