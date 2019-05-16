"مبارك" يكشف تفاصيل لقائه مع كلينتون بشأن القدس

16 مايو 2019 - 10:22 ص

كشف الرئيس "المخلوع"، محمد حسني مبارك، عن تفاصيل لقائه مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون حول القدس.

وقال مبارك، في حواره الذي أجرته معه الإعلامية الكويتية فجر السعيد، ونشرت مقتطفات منه عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "قلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس".

وفيما يتعلق بعملية السلام بين سوريا وإسرائيل، أشار مبارك إلى أنه شجع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، على التفاوض مع السوريين، مضيفًا: "كان السوريون متحفظين في إطلاعنا على المفاوضات، وأبلغني رابين بالاتفاق مع سوريا بأنها ستأخذ أرضها، لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات".

وتابع: "عقب اغتيال رابين أراد السوريون تنفيذ الاتفاق، لكن بعد مجيء نتنياهو كانت الفرصة ضاعت وانتهت".

وعن رغبة إسرائيل في الانضمام لجامعة الدول العربية، قال مبارك إنه أبلغ الرئيس الإسرائيلي حينها شمعون بيريز أن الجامعة "بيت العرب"، ونصحه بعدم التفكير بالانضمام لها.

وقالت "السعيد" إن الرئيس المصري الأسبق كشف لها خبايا وأسرارا من حرب الخليج الثانية، حين اجتاحت القوات العراقية الكويت قبل أن تتدخل قوات الردع وتخرجها.