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وزير سعودي: 3 مكاسب لنظام "الإقامة المميزة" للمملكة

عرب وعالم

وزير سعودي
ماجد بن عبد الله القصبي

متابعات-علا خطاب

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كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، عن أن النظام الجديد للإقامة المميزة الذي أقرته المملكة العربية السعودية، يعزز من التنافسية ويمكن السعودية من استقطاب المستثمرين والكفاءات ويحد من التستر .

وأضاف القصبي إثر صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الإقامة المميزة أن "نسبة التستر في المملكة زادت 46% في الربع الأول من العام"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتابع القصبي أن "هذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة ويمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي".

وأشار وزير التجارة إلى أنه يجب أن "يكون واضحا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي، وأيضا هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم، والمملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة؛ لتمكنهم كإضافة نوعية بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين وبالتالي يكون إضافة نوعية للبلد بإذن الله".

وكان مجلس الشورى السعودي وافق على مشروع نظام الإقامة المميزة التي تخص المقيمين في السعودية، بعد موافقة 76 عضوا من أعضاء المجلس مقابل معارضة 55 عضوا.

وحدد مركز الإقامة المميزة 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو قادمًا من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة.


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