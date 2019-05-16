الرئيس يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

16 مايو 2019 - 09:56 ص

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 68 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016 والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 69 لسنة2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016 والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.