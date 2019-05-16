قفزة مفاجئة للجنيه مقابل الدولار لأول مرة بعامين.. تعرف على الأسعار

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لأول مرة في أكثر من عامين، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مستويات أسعار دون الـ 17 جنيهًا، مقابل أكثر من 19 جنيهًا خلال الفترة التي أعقبت قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر من العام 2016.

وتقدم لكم "المصريون"  سعر الدولار اليوم الموافق، 16/5/2019، حيث تشهد العملة الخضراء حالة استقرار، وهذا بعد الصعود التدريجي لها لمدة اسبوع كامل.

و يتراوح سعر الدولار اليوم في بنوك مصر ما بين الـ 17.12 إلى الـ 17.20 عند الشراء، بينما تتراوح أسعار البيع ما بين الـ 17.22 إلى الـ 17.30 جنيه، وعبر جدول سعر الدولار اليوم نتابع كافة البنوك الرسمية في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 17.15

أقل سعر للبيع: 17.20

البنك   سعر الشراء   سعر البيع      آخر تحريك منذ

مصرف أبوظبى الإسلامى    17.15        17.23        أسبوع واحد

اتش اس بى سى HSBC      17.14        17.24        أسبوع واحد

بنك البركة     17.13        17.23        أسبوع واحد

البنك المصرى الخليجى       17.13        17.23        أسبوع واحد

بنك التعمير والإسكان 17.13        17.23        أسبوعين

المصرف المتحد      17.13        17.23        يومين

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية        17.13        17.23        أسبوع واحد

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)       17.13        17.23        أسبوع واحد

البنك العقاري المصري العربي       17.13        17.23        47 دقيقة

كريدى أجريكول      17.13        17.23        أسبوع واحد

بنك عودة      17.13        17.23        47 دقيقة

بنك المشرق   17.13        17.23        أسبوع واحد

البنك الأهلي المصري 17.12        17.22        أسبوع واحد

بنك مصر إيران التنمية       17.12        17.22        أسبوع واحد

البنك المصرى لتنمية الصادرات     17.12        17.22        أسبوع واحد

بنك التنمية الصناعية  17.12        17.22        أسبوع واحد

البنك الأهلى اليونانى  17.12        17.22        أسبوع واحد

البنك الزراعى المصرى      17.12        17.22        أسبوع واحد

بنك بلوم       17.12        17.22        أسبوع واحد

بنك مصر     17.12        17.22        أسبوع واحد

المصرف العربى الدولى      17.12        17.22        يومين

بنك الإستثمار العربي AIB    17.12        17.22        يومين

بنك الإسكندرية        17.12        17.22        أسبوعين

البنك العربي الأفريقي الدولى 17.12        17.22        أسبوع واحد

بنك قناة السويس      17.11        17.21        يومين

البنك المركزى المصرى      17.11        17.24        يومين

البنك التجاري الدولي (CIB)  17.10        17.20        أسبوع واحد

بنك الكويت الوطني NBK    17.10        17.20        يومين

ويتوقع الخبراء في السوق المصرفي أن تتراجع الأسعار قليلًا على نحو متوازي مع التراجع لدى البنوك المصرية، وهذا بعد أن انتهى المستوردين من جلب متطلبات السوق المحلي المصري من ملابس وسلع كافية لموسم عيد الفطر المبارك ومن قبله موسم رمضان.


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