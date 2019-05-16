ارتفاع جديد للذهب.. تعرف على الأسعار

16 مايو 2019 - 09:53 ص

شهدت أعيرة الذهب ارتفاعًا بقيمة جنيهين بداية التعاملات اليومية عقب استقرار لم يدم طويلاً ليباع عيار 24 بـ704 جنيهات، مقابل 702 جنيه، أمس الأربعاء.



