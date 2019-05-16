فنان شهير يعتذر لجمهوره: مبعرفش أتكلم بس هتعالج

16 مايو 2019 - 08:59 ص

اعتذر الفنان محمد ممدوح للجمهور بعد الهجوم عليه بسبب عدم قدرته على النطق بشكل صحيح.



وقال "ممدوح" : "أنا آسف .. سوف أذهب للعلاج في أسرع وقت .. وصراحتي تدخلني في الكثير من المشاكل".



وقال ممدوح، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة"العربية"، اليوم الأربعاء: "باتابع السياسة لما باكون فاضي، وأنا عمري 38 سنة، والمسرح أهم حاجة بالنسبة إليَّ، وأنا لم أستفد شيئًا من دراسة الحقوق، ونفسي أشتغل مع منى زكي وأحمد حلمي، كل أفلام فؤاد المهندس أتمنى لو الزمن يرجع بيَّ وأمثّل فيها".



وعن الشخصية التي سيختارها للذهاب في رحلة طويلة بالسيارة مع شخص من بين المشاهير الأحياء أو الأموات، أشار محمد ممدوح إلى اختياره كلًّا من الفنان الراحل عبد الله غيث والفنان الراحل حمدي غيث والفنانة الراحلة سناء جميل