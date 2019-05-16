أول تعليق لحمدي النقاز بعد القبض عليه

16 مايو 2019 - 08:54 ص

طمأن اللاعب حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الزمالك ومنتخب تونس جماهير النادي، بعدما تم القبض عليه، خلال الساعات الماضية، بسبب قيادته لسيارة بدون أرقام.

وقال "النقاز" خلال فيديو نشره عبر "فيس بوك": "أود أن أطمئن جماهير الزمالك أنا متواجد في بيتي بشكل طبيعي، وبقول للذين قالوا أنه تم القبض علي بلاش كدب.

جدير بالذكر أن بعثة الزمالك تطير غدا إلى المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لملاقاة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور النهائي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.