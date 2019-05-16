هل يجوز الأكل أثناء أذان الفجر في رمضان؟.. الافتاء تجيب

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الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن الإمساك عن الطعام والشراب عندما يقول المؤذن لفظ "الله" في الأذان فمن كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامك.

وأضافت الدار على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر وهذا خطأ.

وكانت دار الإفتاء، أوضحت أن أفضل أوقات السحور قبيل صلاة الفجر بـ 25 دقيقة، وهي مقدار قراءة 50 آية من القرآن الكريم.

وأضافت الدار، أنه ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: "تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية".


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