فنانة شهيرة: فكرت جديا في الانتحار

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غادة عبد الرازق
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الانتحار

غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق أنها تذهب للطبيب النفسي من حين لآخر بسبب تعرضها لاكتئاب حاد.

وأضافت"غادة" ، خلال لقائها في برنامج "مجموعة إنسان" المعروض على قناة "إم بي سي"، قائلة: "كنت أعاني من الوسواس القهري وفكرت في الانتحار، والطبيب النفسي يستمع إلى مشاكل الفرد بشكل جيد للغاية".

وتابعت بأن الأدوية التي تتناولها زادت في الآونة الأخيرة بسبب كثرة المشاكل والعقبات التي مررت بها، وذلك بالتزامن مع فقدانها القدرة على التحمل.


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