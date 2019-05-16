طقس الخميس شديد الحرارة.. وهذا موعد تحسن حالة الجو

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا.

من جانبه، قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في تصريحات صحفية، إن غدا الجمعة هو موعد انخفاض درجات الحرارة، لكن ستظل الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، حيث يكون الانخفاض من 4 إلى 5 درجات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40

شبين الكوم 25 40

طنطا 23 38

دمنهور 22 36

الإسكندرية 20 31

بلطيم 21 30

مطروح 18 27

السلوم 18 24

سيوة 20 34

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

الزقازيق 23 38

الإسماعيلية 20 40

السويس 24 39

العريش 22 31

رفح 21 30

رأس سدر 22 40

نخل 18 40

نويبع 25 39

طابا 25 39

كاترين 16 31

الطور 22 37

شرم الشيخ 25 38

الغردقة 25 39

مرسى علم 23 36

الفيوم 25 40

بني سويف 25 41

المنيا 22 42

أسيوط 25 41

سوهاج 23 41

قنا 24 41

الأقصر 25 43

أسوان 26 43

أبو سمبل 24 41

الوادي الجديد 21 43

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

حلايب 27 32