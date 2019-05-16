  • الخميس 16 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:55 م
بحث متقدم
القباج

سر استبعاد 13 ألف أسرة من تكافل وكرامة

الاعلي

"الأهلي" يرفض إذاعة مباراته أمام إنبي

دبي

"حاكم دبي" يعقد قران أبنائه الثلاثة في ليلة واحدة

وزارة المالية

بشرى سارة للموظفين قبيل عيد الفطر

بيراميدز

بالأسماء.. «بيراميدز» يفاوض 3 مدربين للموسم الجديد

القوات المسلحة

بالصور.. القوات الملسحة: القضاء على 47 تكفيريًا في سيناء

حسني مبارك

أخطر تصريح لمبارك بشأن أشهر جاسوس إسرائيلي فى مصر

الاخوان

رئيس الإمارات يصدر قرارًا بالعفو عن قيادي إخواني شهير

الأمير خالد بن سلمان

"بن سلمان" يهاجم الحوثى بعد هجوم محطتى الوقود

كأس الأمم الأفريقية

بالأرقام الأسعار النهائية لتذاكر أمم أفريقيا

الارصاد ..

طقس الخميس شديد الحرارة.. وهذا موعد تحسن حالة الجو

الصفحة الأخيرة

الأرصاد.. طقس حار
الأرصاد.. طقس حار

أخبار متعلقة
#

«الأرصاد» تحذر من طقس الغد:"خذوا حذركم"

#

"الأرصاد" تحذر من هذين اليومين

#

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الغد

#

ارتفاع شديد بدرجة الحرارة.. طقس الثلاثاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا.

من جانبه، قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في تصريحات صحفية، إن غدا الجمعة هو موعد انخفاض درجات الحرارة، لكن ستظل الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، حيث يكون الانخفاض من 4 إلى 5 درجات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40

شبين الكوم 25 40

طنطا 23 38

دمنهور 22 36

الإسكندرية 20 31

بلطيم 21 30

مطروح 18 27

السلوم 18 24

سيوة 20 34

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

الزقازيق 23 38

الإسماعيلية 20 40

السويس 24 39

العريش 22 31

رفح 21 30

رأس سدر 22 40

نخل 18 40

نويبع 25 39

طابا 25 39

كاترين 16 31

الطور 22 37

شرم الشيخ 25 38

الغردقة 25 39

مرسى علم 23 36

الفيوم 25 40

بني سويف 25 41

المنيا 22 42

أسيوط 25 41

سوهاج 23 41

قنا 24 41

الأقصر 25 43

أسوان 26 43

أبو سمبل 24 41

الوادي الجديد 21 43

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

حلايب 27 32


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة: كشوفات إجبارية للمواليد لتحديد ضعاف السمع
» الأرصاد تحذر من 3 أشياء خلال الـ72 ساعة المقبلة
» توفي قبل انتهاء العرض.. معلومات لا تعرفها عن كلب "بركة"
» «السكة الحديد» تكشف مواعيد وأماكن حجز تذاكر العيد
» 100 مليون دولار لعلاج لدغات الثعابين
» 5 مساحات حق انتفاع جديدة لمحافظة القاهرة
» الإفتاء: كلما كان التكليف شاق عظم أجره
» "البحرين" تدخل خط المواجهة: "جاهزون للرد"
» ضابط شرطة لإدارة الأهلى وإنبي تحكيميًا الليلة
» تامر أمين: "موضوع الراقصات خلاني تريند"
» "الجبير": الحوثي جزء لا يتجزأ من الحرس الإيراني

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة