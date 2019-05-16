كشف طالب أمريكي عن افضل حل سحري لانقاص الوزن ، مؤكدا ان احل يكمن في "المشي لاغير"، مشيرا الى انه كان يقوم يوميا بالذهاب راجلا الى المدرسة حتى خسر 115 رطلًا من وزنه.

وكان مايكل واتسون يكافح لأجل القضاء على السمنة، وقد سئم من ثقله، إلى أن وجد هذا الحل السحري، بحسب "العربية نت".

اعتمدت الخطة على الأكل الصحي ومن ثم إجبار واتسون نفسه على المشي إلى مدرسة ماكينلي الثانوية العليا في كانتون، أوهايو، كل يوم لمدة ثلاث سنوات مستمرة، مهما كانت رداءة الطقس.

وكتب واتسون على صفحة فيسبوك الخاصة بالمدرسة أنه استطاع أن يخفف وزنه بهذا القدر الكبير، وهو يتطلع إلى التخرج والعمل بدوام كامل.

وقال اختصاصي دعم الأسرة بالمدرسة تيرنس جون إنه لا يمكن إلا أن يكون فخورًا بمثابرة هذا الطالب.

ويروي مايكل أنه سبق أن تعرض للمضايقات والتخويف بسبب وزنه، والسخرية في بعض الأحيان من زملاء الدراسة.

ولكن الآن أشاد الجميع بتفاني مايكل ويبدون الإعجاب به ومظهره الجيد وكيف أنه استطاع أن يحقق هدفه.