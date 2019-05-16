  • الخميس 16 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:57 م
بحث متقدم
القباج

سر استبعاد 13 ألف أسرة من تكافل وكرامة

الاعلي

"الأهلي" يرفض إذاعة مباراته أمام إنبي

دبي

"حاكم دبي" يعقد قران أبنائه الثلاثة في ليلة واحدة

وزارة المالية

بشرى سارة للموظفين قبيل عيد الفطر

بيراميدز

بالأسماء.. «بيراميدز» يفاوض 3 مدربين للموسم الجديد

القوات المسلحة

بالصور.. القوات الملسحة: القضاء على 47 تكفيريًا في سيناء

حسني مبارك

أخطر تصريح لمبارك بشأن أشهر جاسوس إسرائيلي فى مصر

الاخوان

رئيس الإمارات يصدر قرارًا بالعفو عن قيادي إخواني شهير

الأمير خالد بن سلمان

"بن سلمان" يهاجم الحوثى بعد هجوم محطتى الوقود

كأس الأمم الأفريقية

بالأرقام الأسعار النهائية لتذاكر أمم أفريقيا

هذا السبب يمنع "حسناء" من منافسة ترامب على الرئاسة

عرب وعالم

ترامب
ترامب

أخبار متعلقة
#

«ترامب» يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في بلاده

#

منع الوافدين من مغادرة الكويت.. تعرف على السبب

#

مشروب يمنع العطش فى رمضان تعرف على مكوناته؟

#

اليتيم

قال أحد ألمع المستشارين السياسيين الأميركيين، في برنامج تلفزيوني على قناة فوكس نيوز الأميركية، إن الحزب الديمقراطي لو أراد أن ينافس على الرئاسة في عام 2020 ضد الرئيس دونالد ترمب، فإن أفضل خيار هو النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، التي تعتبر حاليًا أصغر أعضاء الكونغرس.

لكن المستشار فرانك لونتز أشار إلى الأمر الأكثر وضوحًا فيما يتعلق بإشكال كورتيز في الترشح للرئاسة، وهو مسألة السن، إذ أنها الآن في الـ 29 من عمرها، مما لا يؤهلها للدخول في السباق، حسبما ذكرته "العربية نت" في تقرير لها.

وظهر لونتز في برنامج The Ingraham Angle الذي تقدمه المذيعة لورا انغرام، يوم الثلاثاء، وأبلغ لورا أن أوكاسيو كورتيز تتمتع بكفاءة "حقيقية" يبدو أن معظم الديمقراطيين الذين يسعون إلى ترشيح الحزب للرئاسة يفتقرون إليها.

وقال لونتز: "المفتاح هو الأصالة.. أي أن تكون قادرًا على التعبير عما تريد أن توصله.. وتعني ما تقوله"، مضيفًا: "أيضا يتطلب أن يكون الشخص قادرًا على إلقاء نظرة إلى الكاميرا وأن يكون نفسه".

وأشار إلى أن نصف الذين يرشحون أنفسهم الآن للرئاسة، مشكلتهم أنهم يريدون أن يكونوا أشخاصًا آخرين.

غير أن كورتيز بنظره تتفوق عليهم جميعًا لولا عقبة السن، لأن الدستور الأميركي ينص على أنه يجب ألا يقل عمر المرشحين عن 35 عامًا.

وكورتيز هي ناشطة اشتراكية ديمقراطية من مواليد 13 أكتوبر 1989م، وقد دخلت الكونغرس بعد أن فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بدائرة البرونكس رقم 14 في نيويورك، بعد هزيمتها جوسف كراولي، أحد زعماء الحزب بمجلس النواب، فيما وصف على أنه أكبر انتصار مربك في موسم الانتخابات النصفية في 2018.

وتمثل ألكسندريا ظاهرة في الساحة السياسية الأميركية في السنوات الأخيرة، لانتمائها إلى جيل الألفية وذكاؤها الشديد، وتفوقها العلمي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة: كشوفات إجبارية للمواليد لتحديد ضعاف السمع
» الأرصاد تحذر من 3 أشياء خلال الـ72 ساعة المقبلة
» توفي قبل انتهاء العرض.. معلومات لا تعرفها عن كلب "بركة"
» «السكة الحديد» تكشف مواعيد وأماكن حجز تذاكر العيد
» 100 مليون دولار لعلاج لدغات الثعابين
» 5 مساحات حق انتفاع جديدة لمحافظة القاهرة
» الإفتاء: كلما كان التكليف شاق عظم أجره
» "البحرين" تدخل خط المواجهة: "جاهزون للرد"
» ضابط شرطة لإدارة الأهلى وإنبي تحكيميًا الليلة
» تامر أمين: "موضوع الراقصات خلاني تريند"
» "الجبير": الحوثي جزء لا يتجزأ من الحرس الإيراني

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة