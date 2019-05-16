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سر هزيمة إسرائيل بـ "اللهجة النوبية"

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البطل أحمد إدريس
البطل أحمد إدريس

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حرب أكتوبر

البطل أحمد إدريس

كشف البطل أحمد إدريس، صاحب الشفرة التي هزمت إسرائيل في حرب 1973، عن كواليس الانتصار على العدو الصهيوني ، مشيرا إلى اقتراحه لاستخدام اللهجة النوبية للحديث بين افراد الجيش المصري حتى لا يفهم العدو حديثهم أثناء الحرب.

وقال "ادريس في حوار له مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"  "إن اللهجة النوبية وقت الحرب كانت لا تكتب ولايستطيع العدو الاسرائيلي فهمها".

وأضاف:" إن قائد الجيش تواصل مع الرئيس الراحل أنور السادات وأخبره بالفكرة، وكنت وقتها شاويش وعندي 25 سنة".

وتابع:" أنهم اتفقوا على أن يكون الإرسال والاستقبال نوبي".

وعن لقاءه بالرئيس الراح أنور السادات أوضح "ادريس" :" ان الرئيس السادات أمر بأن يتم كلبشتي بالحديد، وأن يظل اقتراح اللهجة النوبية سرًا، وفعلا كلبشوني وأنا اتخضيت خوفت يتهموني بإني جاسوس".

واضاف:" ودوني في بيت الرئيس السادات وانتظرته ساعة ونص، وخرج من مكتبه وهو ماشي زي الأسد وجه حط إيده على كتفي وإداني الأمان وقالي اقعد يابني، حسيت إنه أبويا".


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