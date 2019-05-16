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لهذا السبب.. وجدي غنيم مخصص له مكان في جهنم

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وجدي غنيم
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هجوم

جهنم

وجدي غنيم

نشات الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الداعية وجدي غنيم استسقى أفكاره التكفيرية والتنظيرية من جيل جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أن وجدي غنيم يتعامل مع الجيل الجديد من شباب الإخوان بشيء يتسم بالضحالة الشديدة.

وتابع: وجدي غنيم ولد يوم 8فبراير عام 1951 من مواليد محافظة الإسكندرية، متزوج وله 7 أولاد. وواصل هجومه قائلا: "وجدي غنيم يعيد عصر الصوت العالي والغوغائية الشديدة والتلاعب بالألفاظ، وصف بأنه كفر يسير على قدمين، وأن لسانه أطول من لحيته، ولكني اختزل كل هذه الصفات بأنه إمام السفلة".

وقال إن "غنيم" تحول من محاسب لمفتي للمواطنين بمحافظة الإسكندرية حيث كان يتجرأ على الدعوة الإسلامية والأزهر الشريف.

وأوضح "الديهي"، أن وجدي غنيم لم يدرس العلوم الأزهرية، ولكنه كان دائم التطاول على الأزهر الشريف وأئمته، حيث كان يتعامل معهم على أنهم يستحقون الازدراء.

وأشار إلى أنه تم اعتقال وجدي غنيم 9 مرات ولكنه تم الإفراج عنه خلال حكم الإخوان المسلمين .

وتابع "الديهي" ،:" وجدي غنيم الشيخ الشتام مخصص له مكان في جهنم، راح يعطي دروس للجالية العربية بأمريكا وهو كان يرى أن البلاد الغربية كفرة".


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