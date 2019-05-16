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مفسر أحلام يفصح عن "رؤيا السيسي"

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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بعث مفسر الأحلام مصطفى علي، برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يخبره فيها بأنه رأى رؤيا للرئيس، بشأن مشاكل تخص البلاد وسيعمل الأخير على مواجهتها.

وقال "علي"، في منشور له على موقع "فيس بوك"، "إلى سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مفسر أحلام منذ عام 2003 وقمت بعمل برامج على عدة قنوات وجرائد ومجلات، وما سأقوله لم يخطر على بالي يومًا أنما أقوله لأنه حدث بالفعل".

وأضاف: "ولكن (هذا ما رأيته في منامي)، وما سأرويه هي (رؤى من الله وسوف تتحقق بإذن الله تعالى)، الرؤيا الأولى: رأيت فيما يرى النائم أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كأن مشكلات تواجهه تخص البلاد وهو يرى رؤية تخص هذه المشكلات التي تواجهه، ويوجد لها حل من خلال تفسير الأحلام ورأيت أنني مفسر الأحلام الخاص لسعادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعادته مسرور لذلك وانتهت الرؤية، وسأوافيكم ببقية الرؤيا تباعا".



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