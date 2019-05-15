مشاهد مؤثرة من تشييع جثمان فنان شهير

15 مايو 2019 - 11:37 م

شُيع اليوم الأربعاء، جثمان الفنان المغربي الشهير الراحل عبد الله العمراني بمقبرة دوار العسكر القديم بمقاطعة المنارة بمراكش.

ووري الثرى جثمان الفنان الراحل عبد الله العمراني، بعد صلاة الجنازة على روحه بمسجد الغفران بحي أزلي الجنوبي، لينقل في موكب جنائزي مهيب إلى مقبرة دوار العسكر، بعدما صارع المرض مدة طويلة ابتعد فيها عن الساحة الفنية.

وحسب صحيفة "هيسبرس" المغربية، وشارك في تشييع جنازة هذا الفنان المراكشي، الذي بصم مجال المسرح والتمثيل، ثلة من الفنانين كمحمد زروال وعزيز الحبيبي ومحمد بهزاد، وكلا من مندوب وزارة الثقافة ومندوب وزارة الأوقاف والبرلماني عبد اللطيف أبدوح وأقارب الفقيد وأصدقائه وجيرانه.

وكان الراحل العمراني توفي أمس الثلاثاء بمنزله بمدينة مراكش، بعدما غادر مؤخرا المستشفى العسكري ابن سينا، الذي نقل إليه إثر إصابته بوعكة صحية خطيرة.

وكان عبد الله العمراني غادر المستشفى بعد أن تحسنت حالته الصحية كثيرا، بعدما خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس، وبعد أن أجريت له مجموعة من الفحوصات بالرنين المغناطيسي، وفحوصات بالأشعة، ووصفت له أدوية ساهمت في تحسن حالته.

وجدير بالذكر أن الفقيد من القامات التي يصعب مجاراتها في مجال المسرح والتمثيل، لما كان يتميز به علو كعب في المجال؛ وهو ما جعله مطلوبا في العديد من الإنتاجات التي شارك فيها داخل وخارج الوطن، حيث أثار اهتمام ممثلين ومخرجين عالميين.

ويشار إلى أن عبد الله العمراني شارك في العديد من الأعمال المسرحية والمهرجانات الوطنية والدولية، وله عدة أعمال فنية؛ منها "أصدقاء الأمس"، وسلسلة "من دار لدار"، و"طيف نزار"، و"نهاية سعيدة"، و"نساء.. ونساء"، و"رجل البحر"، وغيرها، وآخر ظهور له على الشاشة الكبيرة كان في فيلم "أمير ورززات".













