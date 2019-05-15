وزير إماراتي: الحوار مع إسرائيل إيجابي

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الحوار مع إسرائيل بـ "الإيجابي، لكنه لا يعني الاتفاق معها".

وقال قرقاش خلال إحاطة إعلامية جرت، اليوم الأربعاء، إن "الحوار مع إسرائيلي إيجابي، وذلك لا يعني الاتفاق معها"، مؤكدا دعم الإمارات لحل الدولتين، إذ قال: "نود أن نرى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف قائلا: "قدمنا كل الدعم للمساعي الأمريكية بمختلف إداراتها للوصول إلى سلام في القضية الفلسطينية"، وفقا لـ"روسيا اليوم".