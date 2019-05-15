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الكسر الزجاجي بممشى كوبري "تحيا مصر" كان وقت التجارب

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الممشى الزجاجي
الممشى الزجاجي

محمد عبدالرحمن

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ردت الحكومة على ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود كسر فى الممشى الزجاجى بكوبرى "تحيا مصر" الملجم، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم.

وقال هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته على موقع الفيس بوك، إن ما تم نشره عار تماماً من الصحة، مؤكدا أنه تواصل مع مهندسى المقاولون العرب، والذين بدورهم أكدوا أن الصورة كانت وقت التجارب وتركيب الزجاج لتجربته، ومن الطبيعى أن يحدث ذلك.

وتابع يونس، أنه تم إجراء اختبارات السلامة والأمان على الكوبرى الجديد، ومن الممكن حدوث نسبة هالك فى الزجاج أثناء التركيب.



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