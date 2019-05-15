الكنيسة تقرر صرف معاش شهري لأسرة قاتل كاهن شبرا

15 مايو 2019 - 10:11 م

في قرار غريب هو الأول من نوعه، أعلنت الكنيسة اليوم الأربعاء عن صرف معاش شهري لأسرة قاتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة، فقد استقبل الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها زوجة المتهم وأولاده، مقررًا صرف معاش شهري لايقل عن 2500 جنيه ”قرابة 145 دولارًا“.

وقال الأنبا مرقص إن قراره بصرف معاش شهري لأسرة المتهم بقتل كاهن الكنيسة يأتي لتقديم الرعاية لهم، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن تتحمل أسرته نتيجة الجريمة التي ارتكبها.

وجاء قرار الأنباء مرقص واستقباله أسرة القاتل بعد أن قطع رحلته العلاجية في الولايات المتحدة ليعود لأرض الوطن على خلفية واقعة قتل فرّاش كنيسة مارمرقس الرسول لراعي الكنيسة الأب مقار سعد الإثنين الماضي.

ويذكر أن النيابة العامة قررت حبس المتهم ”كمال.ش“ الذي عمل لسنوات ”فرّاشًا“ في الكنيسة، على ذمة القضية بعد قيامه بقتل كاهن الكنيسة، حيث وجهت النيابة له تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري غير مرخص وطلقات نارية.

وتبين من التحقيقات أن خلافات نشبت بين المتهم والمجني عليه، لسابقة اتفاق المجني عليه مع المتهم بمساعدته في زواج بناته على إعطائه مبالغ مالية، ولم يف بذلك، وقبل الجريمة بيومين أعطاه ألف جنيه فقط، ليعاود المتهم طلب مبلغ مالي آخر من المجني عليه، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية أطلق على إثرها عدة أعيرة نارية صوبه محدثًا إصابة أودت بحياته.