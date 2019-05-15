أمريكا تعلق الرحلات الجوية مع فنزويلا

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أمرت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الأربعاء، بتعليق جميع عمليات النقل الجوي بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وأوضحت الوزارة، أن تعليق الرحلات جاء بتوصية من جانب وزارة الأمن الداخلي، دون تحديد موعد التعليق بالضبط.

وأضاف البيان، "خلصت وزارة الأمن الداخلي إلى أن الوضع في فنزويلا يهدد سلامة الركاب والطائرات والطواقم الذين يسافرون من وإلى البلاد"، وفق وكالة أنباء الأناضول.

وأشارت إلى أنه "بناء عليه، تقتضي المصلحة العامة تعليقا فوريا لجميع رحلات نقل الركاب التجارية ورحلات الشحن الجوي بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترا، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وفي 30 أبريل الماضي، أقدمت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية، على تنفيذ محاولة انقلاب، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، البيت الأبيض، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره جون بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.


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