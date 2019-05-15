  • الخميس 16 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:00 م
بحث متقدم
القباج

سر استبعاد 13 ألف أسرة من تكافل وكرامة

الاعلي

"الأهلي" يرفض إذاعة مباراته أمام إنبي

دبي

"حاكم دبي" يعقد قران أبنائه الثلاثة في ليلة واحدة

وزارة المالية

بشرى سارة للموظفين قبيل عيد الفطر

بيراميدز

بالأسماء.. «بيراميدز» يفاوض 3 مدربين للموسم الجديد

القوات المسلحة

بالصور.. القوات الملسحة: القضاء على 47 تكفيريًا في سيناء

حسني مبارك

أخطر تصريح لمبارك بشأن أشهر جاسوس إسرائيلي فى مصر

الاخوان

رئيس الإمارات يصدر قرارًا بالعفو عن قيادي إخواني شهير

الأمير خالد بن سلمان

"بن سلمان" يهاجم الحوثى بعد هجوم محطتى الوقود

كأس الأمم الأفريقية

بالأرقام الأسعار النهائية لتذاكر أمم أفريقيا

أول تعليق لـ"السيسي" على استهداف سفن ومنشآت سعودية

آخر الأخبار

السيسي وبن زايد
السيسي وبن زايد

وكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق جرئ لـ"مبارك" على "صفقة القرن"

#

أول تعليق لملك البحرين على اتصال رئيس وزرائه بأمير قطر

#

حل لغز أول صورة لـ "سي آي إيه" على إنستجرام

#

أول تعليق لـ«السيسي» على نتيجة الاستفتاء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك فى أول لقاء بعد تعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلًا عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج والتي تدينها مصر بقوة.

وأعرب الرئيس عن التضامن الكامل من قبل مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للتصدي لكافة محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين الشقيقين، مشددًا في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة: كشوفات إجبارية للمواليد لتحديد ضعاف السمع
» الأرصاد تحذر من 3 أشياء خلال الـ72 ساعة المقبلة
» توفي قبل انتهاء العرض.. معلومات لا تعرفها عن كلب "بركة"
» «السكة الحديد» تكشف مواعيد وأماكن حجز تذاكر العيد
» 100 مليون دولار لعلاج لدغات الثعابين
» 5 مساحات حق انتفاع جديدة لمحافظة القاهرة
» الإفتاء: كلما كان التكليف شاق عظم أجره
» "البحرين" تدخل خط المواجهة: "جاهزون للرد"
» ضابط شرطة لإدارة الأهلى وإنبي تحكيميًا الليلة
» تامر أمين: "موضوع الراقصات خلاني تريند"
» "الجبير": الحوثي جزء لا يتجزأ من الحرس الإيراني

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة