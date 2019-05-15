أول تعليق لـ"السيسي" على استهداف سفن ومنشآت سعودية

15 مايو 2019 - 09:58 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك فى أول لقاء بعد تعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلًا عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج والتي تدينها مصر بقوة.

وأعرب الرئيس عن التضامن الكامل من قبل مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للتصدي لكافة محاولات النيل من أمن واستقرار البلدين الشقيقين، مشددًا في هذا الإطار على موقف مصر الثابت تجاه أمن منطقة الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي.