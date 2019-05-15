«سمية الخشاب» تكشف سرًا مُحرجًا عن أحمد سعد

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن طليقها المطرب أحمد سعد، يعاني من ظروف معينة، لا ترغب في البوح بها، مضيفة: "هو كان عنده ظروف وطليقته ريم البارودي عرفاها كويس، وكان لازم حد يقف جانبه ويدعمه نفسيًا بكل أشكال الدعم.. وربنا أمر بالستر وإن الله حليم ستار".

وأوضحت الفنانة، خلال لقائها ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أنها ساعدت طليقها أحمد سعد، في شراء سيارته، وساهمت بنصف ثمنها، مضيفة: "ساعدته وقلت له لما يبقي معاك فلوس ابقي غيرلي عربيتي، من خلال دفتر شيكاتي".

ولفتت إلى أن مساهمتها في شراء السيارة لأحمد سعد، لم يكن له علاقة بهدية عيد ميلاده، معقبة: "مليارديرة أنا علشان أهدي بعربيات!".