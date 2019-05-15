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"الخشاب" تعرض صورة عضوها المتهتك نتيجة اعتداء طليقها

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سمية الخشاب وأحمد سعد
سمية الخشاب وأحمد سعد

المصريون

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روت الفنانة سمية الخشاب، تفاصيل الاعتداء عليها من قِبل طليقها الفنان أحمد سعد، لدرجة كادت بها أن تقترب من الموت.

وعرضت "الخشاب"، خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة" الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، صورة يظهر فيها جزء من جسدها "بالخياطة" بعد إجراء عملية جراحية.

وتضمنت الصورة طحالها المتهتك بعد استخراجه من جسدها، وصورة أخرى تقول إنها كانت أثناء إجراء العملية لها.

وقالت إن أحمد لكمها بيده في ظهرها عدة مرات الأمر الذي تسبب في نزيف داخلي استمر لمدة يومين، ثم انتقلت بعدها للمستشفى لتكتشف أن الطحال قد تهتك.

وعن سبب ضربها من قبل أحمد سعد قالت إنه ربما كان غائبا عن الوعي حينها بسبب تعاطي شيء ما أو تعمد إيذاءها وادعى أنه لم يكن في وعيه.

وأوضحت سمية الخشاب أنها قبلت بالاستمرار مع أحمد سعد بسبب ظروف لم تكن تستطيع التخلي عنه وقتها لدعمه نفسيا.

وكشفت سمية الخشاب أنها تراجعت عن مقاضاته، قائلة: "كان هيقتلني وكان ممكن يبقى موجود في السجن دلوقتي".



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