«الأرصاد» تحذر من طقس الغد:"خذوا حذركم"

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خالد الشرقاوي - متابعات

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة دافئ على باقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:

 القاهرة 40/25

 الإسكندرية 31/20

 بورسعيد 27/21

رفح 30/21،

شرم الشيخ 38/25

 بني سويف 41/25

الأقصر 43/25

 الوادي الجديد 43/21

حلايب 32/27


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