تعليق جرئ لـ"مبارك" على "صفقة القرن"

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مبارك وفجر السعيد
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فجر السعيد

تعليق جرئ

كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تفاصيل جانب من لقائها بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في أول حوار له منذ الإطاحة به في 2011.

وقالت "السعيد" في تدوينات لها عبر حسابها على "تويتر" :" الرئيس حسني مبارك يكشف لي أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت وعواقب صفقة القرن ومعلومات عن حرب أكتوبر وإستعادة سيناء وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط".

وتابعت:" الرئيس حسني مبارك في لقاءه معي: قلت لشيمون بيريز انتوا عايزين تخشوا الجامعة العربية؟..ابعد عن الكلام ده..الجامعة العربية دي بيت العرب".

وأوضحت الإعلامية الكويتية، موقف مبارك من قضية التنازل عن القدس، قائلة: الرئيس حسني مبارك :  قلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس.ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الاوسط بسبب اختلال موازين القوي لن تجعل أي سلام او تعاون دائم بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت". 

واستطردت:" الرئيس حسني مبارك : شجعت رابين على التفاوض مع السوريين..وكان السوريون متحفظين في إطلاعنا على المفاوضات.. وأبلغني رابين بالاتفاق مع سورية بأنها ستأخذ أرضها.. لكن نقطة الخلاف كانت في رفض السوريين إقامة علاقات وفتح سفارات!".

وأكملت ": الرئيس حسني مبارك : عقب اغتيال رابين أراد السوريون تنفيذ الاتفاق لكن بعد مجيء نتنياهو كانت الفرصة ضاعت وانتهت".



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