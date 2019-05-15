الدولار يهبط لرقم لم يصل إليه منذ عامين

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الدولار والجنيه

خالد الشرقاوي - متابعات

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واصل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى تراجعه، اليوم الأربعاء، ليفقد ما بين قرشين إلى 3 قروش، فى بعض البنوك، وينخفض إلى أقل من 17 جنيهًا للدولار، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، أى منذ شهر مارس 2017.

 وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بنكى "التجارى الدولى" و"قطر الوطنى الأهلى" ليسجل 16.99 جنيه للدولار، لسعر الشراء، و17.09 لسعر البيع.

وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي فى مواجهة الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي بمقدار قرشين مسجلاً 17.01 جنيه للشراء مقابل 17.11 جنيه للبيع فى البنوك المذكورة، وانخفض سعر صرف الدولار بمقدار قرشين فى بنك الإسكندرية ليسجل 17.00 جنيه للشراء مقابل 17.10 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار فى بنك التعمير والإسكان بمقدار 3 قروش ليسجل 17.01 جنيه للشراء، مقابل 17.11 جنيه للبيع، كما استقر سعر العملة الأمريكية فى بنك كريدي أجريكول مسجلاً 17.02 جنيه للشراء مقابل 17.12 جنيه للبيع، وكذلك فى بنك قناة السويس الذى شهد استقرار بدون تراجع وسجل 17.02 جنيه للشراء مقابل 17.12 جنيه للبيع.

وظلت الورقة الخضراء عند مستواها فى بنك البركة وسجل سعر الدولار 17.04 جنيه للشراء، مقابل 17.14 جنيه للبيع، وفى مصر أبو ظبي الإسلامي لم يشهد أي تراجع واستقر سعر الدولار عند 17.05 جنيه للشراء مقابل 17.14 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار فى بنك القاهرة مسجلاً 17.02 جنيه للشراء، مقابل 17.12 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنحو 86 قرشًا منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.


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