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مبارك يكشف أسرار وخفايا لأول مرة عن الغزو العراقي للكويت

الحياة السياسية

مبارك وفجر السعيد
مبارك وفجر السعيد

متابعات- امينة عبد العال

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كشف الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عن أسرار خفايا في العديد من الأمور لأول مرة في مقابلة مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، وذلك للمرة الأول من تخليه عن الحكم في فبراير 2011.

ونشرت السعيد تغريدات، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وذكرت فيها أن مبارك كشف لها أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت".

وأضافت أنه تحدث عن "عواقب صفقة القرن، ومعلومات عن حرب السادس من أكتوبر واستعادة سيناء، بالإضافة إلى تأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط".

?وقالت فجر السعيد، إن مبارك ذكر في لها أنها قال لرئيس وزراء إسرائيل الأسبق شيمون بيريز: "إنتوا عايزين تخشوا الجامعة العربية؟..ابعد عن الكلام ده..الجامعة العربية دي بيت العرب".

وأضاف: "قلت لكلينتون بكل وضوح مفيش زعيم عربي يقدر يتنازل عن القدس. ومحاولة فرض حلول غير عادلة في قضية الشرق الأوسط بسبب اختلال موازين القوي لن تجعل أي سلام أو تعاون دائم بل قد تنفجر الأوضاع في أي وقت". 

ولم يسبق لمبارك أن أجرى حوارا صحفيا مصورا منذ الإطاحة به من الحكم وما أعقب من سنوات في السجون والمحاكم، فيما سبق للإعلامية الكويتية أن نشرت حوارا مكتوبا مع حسني مبارك في العام 2015 قالت إنها أجرته عبر الهاتف.

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