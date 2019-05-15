  • الخميس 16 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:02 م
بحث متقدم
القباج

سر استبعاد 13 ألف أسرة من تكافل وكرامة

الاعلي

"الأهلي" يرفض إذاعة مباراته أمام إنبي

دبي

"حاكم دبي" يعقد قران أبنائه الثلاثة في ليلة واحدة

وزارة المالية

بشرى سارة للموظفين قبيل عيد الفطر

بيراميدز

بالأسماء.. «بيراميدز» يفاوض 3 مدربين للموسم الجديد

القوات المسلحة

بالصور.. القوات الملسحة: القضاء على 47 تكفيريًا في سيناء

حسني مبارك

أخطر تصريح لمبارك بشأن أشهر جاسوس إسرائيلي فى مصر

الاخوان

رئيس الإمارات يصدر قرارًا بالعفو عن قيادي إخواني شهير

الأمير خالد بن سلمان

"بن سلمان" يهاجم الحوثى بعد هجوم محطتى الوقود

كأس الأمم الأفريقية

بالأرقام الأسعار النهائية لتذاكر أمم أفريقيا

مكافحة الإدمان:انخفاض مشاهد التدخين وتعاطي الأطفال في دراما رمضان

الصفحة الأخيرة

مكافحة الادمان
مكافحة الادمان

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

زيادة مهولة في عدد الراغبين في علاج الإدمان بعد رؤية إعلان "صلاح"

#

قتلى فى تفجير أكبر ضريح صوفى

#

قريبًا.. حظر التدخين في هذه المدينة

#

"مكافحة الإدمان": نسبة تعاطي المخدرات في مصر تصل لـ 10%

التدخين

محمد صلاح

رمضان

التضامن

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق  بالأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطي المواد المخدرة بواقع 10 مسـلســلات وهى " كلبش 3" و" أبو جبل" و"زلزال" و" لأخر نفس" و "البرنسيسة" و" سوبر ميرو" و" ولد الغلابه" و " الواد سيد الشحات" و "بدل الحدوته 3" و " طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل " بدل الحدوتة 3" باعتباره الوحيد الخالي من كل من مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة".

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى قام بها المرصد الإعلامي للصندوق  ،أن  الأعمال الدرامية خلال  الأسبوع الأول من رمضان 2019  وما تتضمنها  من  مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات  لم تروج لثقافة تعاطي المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة   مثل  ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات  وغيرها من المفاهيم الخاطئة  وكذلك خلو الدراما حتى الآن من المشاهد التعليمية  لطرق تعاطي المواد المخدرة .

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق  فى نتائجه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وجود  367 مشهد تدخين وتعاطي مخدرات في الأعمال الدرامية بإجمالي  ما يقرب من 8 ساعات ،منها 288 مشهد تدخين بإجمالي 6 ساعات بينما  بلغت  مشاهد  التعاطى 79 مشهد  بإجمالى ساعتيين  ،وذلك فى  24 مسلسل   وأن نسبة مشاهد التدخين  جاءت  4.8%  من اجمالى المساحة الزمنية  للأعمال الدرامية  ،حيث شهدت انخفاض عن العام الماضى والذى كانت 6%  عن نفس الفتره وفى عام 2017 كانت 12%  ، بينما  بلغت نسبه نسبه مشاهد التعاطى  1.5%  ،حيث  شهدت انخفاض ايضا حيث كانت النسبه  العام الماضى  2% وفى عام 2017 كانت 4% ،كما  أن  البيانات الأولية تشير إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة

و حدد المرصد بعض الأعمال الدرامية الأكثر  احتواءا على مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات فى هذه الفتره وجاء فى مقدمتها مسلسل "لمس أكتاف و يليه "الواد سيد الشحات" ثم "شقة فيصل" ،

وشددت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على ضرورة استمرار الحوار مع صنّاع الدراما لتقويم المسار في إطار الوثيقة الأخلاقية معبرة عن أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتي ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة أن قضية المخدرات في مصر أصبحت من أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعى للوطن.

صندوق  مكافحة الإدمان يعلن 10 أعمال درامية  خالية من مشاهد تعاطى المخدرات  خلال الأسبوع الأول من رمضان

انخفاض مشاهد التدخين  فى الأعمال الدرامية   ولا مشاهد  لتدخين وتعاطى الأطفال

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق  بالأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة بواقع 10 مسـلســلات وهى " كلبش 3" و" أبو جبل" و"زلزال" و" لأخر نفس" و "البرنسيسة" و" سوبر ميرو" و" ولد الغلابه" و " الواد سيد الشحات" و "بدل الحدوته 3" و " طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل " بدل الحدوته 3" بإعتباره الوحيد الخالى من كل من مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة"

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى قام بها المرصد الإعلامى للصندوق  ،أن  الأعمال الدرامية خلال  الأسبوع الاول من رمضان 2019  وما تتضمنها  من  مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات  لم تروج لثقافه تعاطى المخدرات التى تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة   مثل  ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات  وغيرها من المفاهيم الخاطئة  وكذلك خلو الدراما حتى الآن من المشاهد التعليمية  لطرق تعاطى المواد المخدرة .

 

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق  فى نتائجه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وجود  367 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالى  ما يقرب من 8 ساعات ،منها 288 مشهد تدخين بإجمالى 6 ساعات بينما  بلغت  مشاهد  التعاطى 79 مشهد  بإجمالى ساعتيين  ،وذلك فى  24 مسلسل   وأن نسبة مشاهد التدخين  جاءت  4.8%  من اجمالى المساحة الزمنية  للأعمال الدرامية  ،حيث شهدت انخفاض عن العام الماضى والذى كانت 6%  عن نفس الفتره وفى عام 2017 كانت 12%  ، بينما  بلغت نسبه نسبه مشاهد التعاطى  1.5%  ،حيث  شهدت انخفاض ايضا حيث كانت النسبه  العام الماضى  2% وفى عام 2017 كانت 4% ،كما  أن  البيانات الأولية تشير إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة

و حدد المرصد بعض الأعمال الدرامية الأكثر  احتواءا على مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات فى هذه الفتره وجاء فى مقدمتها مسلسل "لمس أكتاف و يليه "الواد سيد الشحات" ثم "شقة فيصل" ،

وشددت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على ضرورة استمرار الحوار مع صنّاع الدراما لتقويم المسار في إطار الوثيقة الأخلاقية معبرة عن أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتي ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة أن قضية المخدرات في مصر أصبحت من أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعى للوطن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الصحة: كشوفات إجبارية للمواليد لتحديد ضعاف السمع
» الأرصاد تحذر من 3 أشياء خلال الـ72 ساعة المقبلة
» توفي قبل انتهاء العرض.. معلومات لا تعرفها عن كلب "بركة"
» «السكة الحديد» تكشف مواعيد وأماكن حجز تذاكر العيد
» 100 مليون دولار لعلاج لدغات الثعابين
» 5 مساحات حق انتفاع جديدة لمحافظة القاهرة
» الإفتاء: كلما كان التكليف شاق عظم أجره
» "البحرين" تدخل خط المواجهة: "جاهزون للرد"
» ضابط شرطة لإدارة الأهلى وإنبي تحكيميًا الليلة
» تامر أمين: "موضوع الراقصات خلاني تريند"
» "الجبير": الحوثي جزء لا يتجزأ من الحرس الإيراني

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:04

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة