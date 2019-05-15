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ضحية غير متوقعة لـ"رامز في الشلال "اليوم

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رامز جلال
رامز جلال

متابعات- امينة عبد العال

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رامز جلال

تامر حبيب

رامز في الشلال

يستضيف رامز جلال، اليوم ضحية غير متوقعة  في برنامجه"رامز في الشلال"،وهو المؤلف تامر حبيب، ضحية الحلقة العاشرة من البرنامج عبر قناة MBC مصر.

وتقوم فكرة برنامج رامز في الشلال هذا العام، على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

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