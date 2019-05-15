اليوم.. المرحلة الأولي للدورات التدريبية لشباب "رفيق المسن"

15 مايو 2019 - 05:51 م

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء 15 مايو الجاري المرحلة الأولي للدورات التدريبية للشباب الذي تم قبوله للالتحاق ببرنامج رفيق المسن وذلك بمحافظتي القاهرة والإسكندرية حيث من المقرر أن يستمر التدريب لمدة شهر ونصف لتنتهي في يوليو القادم .

صرحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية ان المرحلة الأولى ستشمل تدريب 30 متدرب سيتم تدريبهم بجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز- الإسكندرية و40 متدرب بجمعية الرعاية بالمحبة بالقاهرة من اجمالى 150 شاب نجحوا فى اجتياز الشروط والمقابلات الخاصة بالبرنامج و يشمل التدريب جانب نظري وآخر عملي مشيرة إلى أن برنامج رفيق المسن يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع معهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وبعض الجمعيات العاملة في مجال رعاية المسنين بهدف توفير الرعاية للمسن في مسكنه وتوفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين بحيث يتم توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين داخل أسرهم.

وأضافت الألفي أن الوزارة انتهت من إعداد البرنامج التدريبي الخاص بالدورات كمنهج تنظيمي شامل ومعتمد لإعداد وتأهيل رفيق المسن وتوفير فرص عمل لهم في إطار تصور تنظيمي قانوني للمهنة يضمن حقوق المسن في الوقت ذاته يتيح ويشجع الجمعيات علي العمل في المشروع ويؤهل التدريب المتدرب للتعامل بشكل مهني مع من سيرافقه ويقوم علي التدريب نخبة من المدربين المعتمدين ذوي الخبرة في مجالات الصحة والتغذية.