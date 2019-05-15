والى تستعرض تجربة مصر في الحماية الاجتماعية بالأمم المتحدة

15 مايو 2019 - 05:37 م

غادرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي يعقد بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك، والتي تعقد تنفيذاً لتوصيات قمة التنمية الاجتماعية واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشارك والى في مائدة رفيعة المستوى تضم وزير خارجية المجر ووزير التخطيط بأندونسيا ويديرها أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفرد سنجاى ريدى تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة وتوضح ما تحقق من آثار اجتماعية واقتصادية وتنويه للأسر المستفيدة من البرنامج.

كما ستقوم وزيرة التضامن بإلقاء بيان مجموعة ال77 والصين خلال مشاركتها فى الاجتماعات التي مقرر عقدها للدول المشاركة في المجموعة هذا الأسبوع بنيويورك.