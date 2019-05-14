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"ابنة أردوغان" تتعرض لمحاولة اغتيال

عرب وعالم

ابنة أردوغان
ابنة أردوغان

عبد القادر وحيد- متابعات

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محاولة اغتيال

ابنة أردوغان

دامات

تعرضت جوكنور دامات الابنة الروحية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحاولة اغتيال.

وكانت صحيفة "زمان" التركية ذكرت أن "دامات" قد نشرت عبارة "كل شيء سيكون رائعا" على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والتبرع بـ20 ليرة لدعم إمام أوغلو، وذلك أثناء تلقيها العلاج من مرض السرطان بمدينة تكيرداغ.

وقد أقدم شخص على الاعتداء بالسكين على دامات، قائلا: "هل أنتِ ذات القلب الشجاع؟.

وأجرى إمام أوغلو زيارة إلى دامات عقب معرفته بالأمر ، حيث تبين أنها قدمت إفادتها بمركز الشرطة وأنها تتمتع بصحة جيدة.

يذكر أن دامات كانت قد التقت بأردوغان في قصره الرئاسي، بسبب جهودها في مجال محاربة مرض السرطان، وخلال اللقاء ناداها بـ "ابنتي"، والتقط معها صورة فوتوغرافية، ومنذ ذلك الحين عرفت دامات باسم "بنت أردوغان".

وكانت دامات قد أكدت أنها لا تنتمي إلى أي حزب سياسي، ولا تريد أن تكون أداة سياسية. معربة عن دهشتها جراء عدم رضا البعض من منشورها حول إمام أوغلو، قائلة: "أنا أعمل خبيرة ماكياج، وأصبت بالسرطان، وأصبحت ضوءا لامعا لكل مرضى السرطان، ولهذا جاءت دعوة من القصر الرئاسي، لكني لا أنتمي لأي حزب سياسي".


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