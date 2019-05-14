» شاهد.. أمين عام الأمم المتحدة يزور مسجد النور

14 مايو 2019 - 01:36 م

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مسجد النور بنيوزيلندا.



وقام لأمين العام للأمم المتحدة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المسجد.



يذكر أن إرهابيا مسلحا هجم يوم 15 مارس الماضي، على مسجدين بمدينة كرايستشيرش في جنوب نيوزيلندا، ما أسفر عن سقوط 51 قتيلا.



شاهد الفيديو.



