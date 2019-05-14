» شاهد.. لحظة إنقاذ مهاجر ليبي سقط بالبحر المتوسط

14 مايو 2019 - 01:20 م



عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ السلطات الليبية لأحد المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.



وكان أحد المهاجرين قد حاول عبور البحر المتوسط عبر قارب ولكنه تعرض للخلل الفني في عرض البحر المتوسط، وعند اقتراب خفر السواحل الليبي، سقط المهاجر في المياه لتفادي إعادته إلى ليبيا.



شاهد الفيديو..



