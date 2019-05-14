فنانة شهيرة تدعو لمنع ممارسة الجنس.. لهذا السبب

14 مايو 2019 - 01:20 م

طالبت فنانة شهيرة بإضراب جنسي لمواجهة تشريعات متشددة ضد الإجهاض في عدد من الولايات الأمريكية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعية النساء للتوقف عن ممارسة الجنس.

وكانت الممثلة الأمريكية الشهيرة أليسا ميلانو قد ناشدت عبر حسابها الخاص في "تويتر" الانضمام إليها في إضراب جنسي للاحتجاج على حظر الإجهاض الصارم الذي أقرته هيئات تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.

وحثت النجمة السابقة لمسلسل " تشارمد" النساء، على التوقف عن ممارسة الجنس "حتى نعود إلى الحكم الذاتي لأجسادنا".

وقد جاءت الحملة بعد أيام من إعلان جورجيا رابع ولاية في الولايات المتحدة هذا العام حظر الإجهاض بمجرد اكتشاف نبضات قلب الجنين، والتي يمكن أن تبدأ في الأسبوع السادس، قبل أن تعرف الكثير من النساء أنهن حوامل.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ميلانو أننا: "نحتاج أن نفهم مدى سوء الموقف في جميع أنحاء البلاد، لافتة إلى أنه تذكير الناس بأن لدينا سيطرة على أجسامنا".

وكانت ميلانو قد تلقت الدعم من المعجبين وانضمت إليها الممثلة بيت ميدلر في الدعوة إلى إضراب جنسي.