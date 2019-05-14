» رد مفاجئ لسفير ألمانيا على وجود رأس نفرتيتي في بلاده

14 مايو 2019 - 01:08 م

قال يوليوس جيورج لوي، سفير ألمانيا بالقاهرة، إن رأس نفرتيتي الموجودة حاليا في متحف برلين هي أكبر مثال على اندماج سيدة من الشرق الأوسط في الحياة بالعاصمة الألمانية.

واضاف السفير الألماني بالقاهرة خلال مؤتمر عقده صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر إقامته بالقاهرة بمناسبة نهاية عمله وعودته لبلاده، إن نفرتيتي سعيدة بتواجدها في ألمانيا ومحل تقدير من الجميع وتقيم بجوارها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل.

وأضاف أن أقوى سيدتين في ألمانيا تقيمان في حارة واحدة.