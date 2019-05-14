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"أديب" عن استهداف خط أنابيب السعودية: إيران تبتز الجميع

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إيران

الامارات

السعودية

عمرو أديب

اديب

وجه الإعلامي عمرو أديب أصابع الاتهام إلى إيران بارتكابها أعمال عنف ضد الإمارات والسعودية.  

وقال في تغريدة له منذ قليل على حسابه بـ"تويتر": "استهداف خط أنابيب النفط السعودي بين الشرقية وبنبع وأضف إليه استهداف ناقلتين سعوديتين قبالة السواحل الإماراتية رسالة واضحة من إيران إما رفع العقوبات وإطلاق اليد أو أن الإرهاب سيسود المصالح الاقتصادية الخليجية ابتزاز إيراني واضح يجب الرد عليه بقوه التضامن العربى في الأيام القادمة".

وكان قد كشف منذ قليل جهاز أمن الدولة السعودي عن تعرض محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة "أرامكو"، لهجوم "محدود".

وقال المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية، إنه حدث "استهداف محدود" لمحطتي الضخ البترولي، التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض. وأضاف أن الاستهداف حدث ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح الثلاثاء، وتابع بالقول إن "الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية .

جدير بالذكر أن الإمارات قد تعرضت إلى عدة عمليات تخريبية يوم الأحد الماضي أدت إلى أنفجار أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، وذلك بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.

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