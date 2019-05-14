  • الثلاثاء 14 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:52 م
بحث متقدم
ابنة أردوغان

"ابنة أردوغان" تتعرض لمحاولة اغتيال

اصحاب المعاشات

البرلمان يوافق على زيادة المعاشات الاجتماعية

هاآرتس

"هآرتس" تكشف علاقة الحوثيين باستهداف محطتي بترول الرياض

أرشيفية

فنانة شهيرة تدعو لمنع ممارسة الجنس.. لهذا السبب

خالد الفالح

وزير الطاقة السعودي: طائرة مفخخة بدون طيار هاجمت محطتي الوقود

الاهلي

رسميًا.. الأهلي يوجه خطابًا لاتحاد الكرة بشأن مباراة إنبي

محمود حسين وتليمة

الأمين العام للإخوان ينقلب على قناة "مكملين"

أرامكو السعوديه

تفاصيل استهداف محطتي ضخ بترول في الرياض

أحمد موسى

أحمد موسى: "أنا بعرف إزاي أخد حقي"

دياز

سرقة منزل "دياز" المدير الفني لنادي بيراميدز

وزير الطاقة السعودي: طائرة مفخخة بدون طيار هاجمت محطتي الوقود

عرب وعالم

خالد الفالح
خالد الفالح

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الإعلان عن نجاح غير مسبوق بالسعودية

#

إعلان هام من السعودية ردا على قرار أمريكي

#

مباحثات سعودية - نيجيرية حول استقرار سوق النفط

#

سندات أرامكو تجتذب طلبات تتجاوز 30 مليار دولار

الإرهاب

السعودية

وزير

السعودي

الطاقة


صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بأنه ما بين السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات "درون " بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه - بفضل الله - بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.
وقد قامت أرامكو السعودية بإيقاف الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

 وأكد أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وتلك التي وقعت مؤخرًا، في الخليج العربي ضد منشآت حيوية لا تستهدف المملكة فقط، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي، وتثبت مرة أخرى أهمية التصدي لكافة الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك مليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران.

وفِي الختام أكد الوزير الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أمين عام الأمم المتحدة يزور مسجد النور
» شاهد.. لحظة إنقاذ مهاجر ليبي سقط بالبحر المتوسط
» رد مفاجئ لسفير ألمانيا على وجود رأس نفرتيتي في بلاده
» صادم.. وفاة أم أثناء إرضاع طفلها
» البرلمان يوافق على زيادة المعاشات الاجتماعية
» "أديب" عن استهداف خط أنابيب السعودية: إيران تبتز الجميع
» شاهد..مفاجأة من تامر حسنى لمرضى الصم والبكم
» القبض على مرتكب "مجزرة" السحور
» أمريكا تتخذ قرارًا بشأن "الكلاب" المصرية
» الريال يصدم أغلى صفقة في العالم
» حسام حسن يحسم موقفه من الاستمرار مع سموحة

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"